Schlappe in Altglienicke

Friedrichshain. Nichts Zählbares zu holen gab es am vergangenen Wochenende für die von Axel Klaucke trainierte Mannschaft des VfB Friedrichshain. Bei der VSG Altglienicke II setzte es eine 1:3-Niederlage. Max-Niklas Sanders brachte die Gastgeber in der 33. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel konnte John Klaucke zunächst für den VfB ausgleichen (55.). Nick Wappler besorgte aber sieben Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit mit seinem Tor zum 2:1 die neuerliche Führung für die Zweitvertretung des Oberligisten. Drei Minuten später sah ein Altglienicker die Gelb-Rote Karte. Der VfB Friedrichshain konnte in den letzten Minuten aus der Überzahl jedoch keinen Profit mehr schlagen. Stattdessen setzte Nils Gustmann in der Nachspielzeit mit dem 3:1 den Schlusspunkt unter diese Partie.



Am nächsten Sonntag gastiert der Tabellenzweite Lichtenrader BC in Alt-Stralau. Der Anpfiff dieser Partie erfolgt bereits um 9 Uhr.

