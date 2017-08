Tickets gewinnen: Basketball-Herren am 27. August 2017 gegen Frankreich

Friedrichshain. Dennis Schröder, Paul Zipser, Nicolas Batum und Rudy Gobert hautnah erleben? Das ist beim letzten Härtetest der deutschen Mannschaft vor der EuroBasket 2017 möglich. Am 27. August trifft das Team von Chris Fleming in der Mercedes-Benz Arena auf das Star-Ensemble Frankreichs.

Talente im Einsatz

Test vor der EuroBasket

20 60 70 88 99. Tickets gibt es auf www.mercedes-benz-arena-berlin.de oder unter20 60 70 88 99.

Möchten Sie Karten gewinnen?

Das Freundschaftsspiel bedeutet nicht nur die Rückkehr an den Ort der EuroBasket 2015, sondern dient auch zur Einstimmung auf die vier Tage später startende EM in Israel und der Türkei.Angeführt wird die deutsche Nationalmannschaft von den beiden NBA-Stars Dennis Schröder (Atlanta Hawks) und Paul Zipser (Chicago Bulls). Schröder ist bei den Hawks im Sommer zum Führungsspieler aufgestiegen und zahlt dies mit guten Leistungen zurück. USA-Rookie Zipser konnte in der laufenden Saison auch erste Erfahrungen bei den Bullen sammeln. Mit Robin Benzing (CAI Basket Saragossa), Maik Zirbes (Maccabi Tel Aviv), Heiko Schaffartzik (JSF Nanterre), Johannes Voigtmann (Baskonia Vitoria Gasteiz) und Tibor Pleiß (Galatasaray Istanbul) sind weitere Akteure dabei, die ihr Geld im Ausland verdienen.Auch aus der deutschen Bundesliga kommen einige vielversprechende Talente. Daniel Theis, Maodo Lo, Patrick Heckmann (alle Brose Bamberg) oder Danilo Barthel und Maximilian Kleber (beide FC Bayern München) runden den jungen Kader ab.„Dieses Spiel in der heißen Vorbereitungsphase ist extrem wichtig. Hier können wir den Ernstfall für die EM proben“, stellt DBB-Bundestrainer Chris Fleming die Bedeutung der Partie heraus.Mit Frankreich kommt ein echtes internationales Schwergewicht nach Berlin. Die Erfolgsbilanz der Mannschaft aus dem Nachbarland liest sich beeindruckend: Dritter der EM 2015, Dritter der WM 2014 und 2013 Europameister.Genau der richtige Test vor der EuroBasket, um die Form ein letztes Mal zu überprüfen, betont Fleming: „Frankreich ist in Europa eines der besten Teams und bringt uns in den richtigen Wettkampfmodus.“Mit Berlin kann sich die deutsche Nationalmannschaft der Unterstützung der Zuschauer gewiss sein. Die Heimat von Alba Berlin war bei den letzten Länderspielen immer ausverkauft. „Das Berliner Publikum ist einzigartig. Ich bin mir sicher, dass uns wieder ein echter Hexenkessel erwarten wird. Die Rückkehr an die EM-Spielstätte von 2015 ist sicherlich auch für den ein oder anderen Spieler etwas Besonderes“, freut sich Armin Andres auf die Mercedes-Benz Arena. Mit den Fans im Rücken soll die Länderspielbilanz gegen Frankreich verbessert werden: In den bisher 62 offiziellen Länderspielen stehen 21 Siegen 41 Niederlagen gegenüber. Nun soll ein Ausrufezeichen gesetzt werden – wie vor vier Jahren, als Deutschland im EM-Auftaktspiel den späteren Europameister überraschend mit 80:74 bezwang.Unter allen Teilnehmern werden dreimal zwei Karten verlost.