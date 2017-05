Belastende Laster am Boxi

Friedrichshain.

Eine Mehrheit in der Bezirksverordnetenversammlung hat das Bezirksamt aufgefordert, ein Gutachten zur Verkehrsberuhigung für den Boxhagener Kiez und seine Umgebung zu erstellen. Es soll vor allem untersuchen, durch welche Maßnahmen ein Weniger an Schwerlastverkehr, etwa Lkw oder Reisebusse, in dem Gebiet erreicht werden könnte. Auch insgesamt soll die Gegend für durchfahrende Autos möglichst unattraktiv werden. Weitere Handlungsaufträge betreffen ein leichteres Queren für Fußgänger und ein Ausweisen von Fahrradstraßen. Die Untersuchung betrifft den gesamten Bereich zwischen Frankfurter Allee und Revaler Straße sowie Warschauer- und Gürtelstraße.