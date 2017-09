Neuer Kalender ist da

Friedrichshain/Lichtenberg.

Der Eisenbahnkalender 2018 "Rund um das Ostkreuz" ist ab sofort erhältlich. Er zeigt insgesamt 13 historische Motive von den Bahnhöfen Ostkreuz, Ostbahnhof, Rummelsburg und Karlshorst. Die Aufnahmen stammen auch dieses Mal weitgehend vom Eisenbahnfotografen Burkhard Wollny. Zusammen mit S-Bahnchef Peter Buchner und dem SPD-Abgeordneten Sven Heinemann hatte Wollny auch die Kalender-Idee, die vor drei Jahren zum ersten Mal realisiert wurde. Der Preis beträgt fünf Euro. Der Erlös geht je zur Hälfte an das Berliner S-Bahn-Museum und an den Jugendclub Skandal. Erhältlich ist der Kalender in den Kundenzentren der S-Bahn sowie den Verkaufsstellen Ostkreuz und Südkreuz. Außerdem auch online unter www.s-bahn-berlin.de