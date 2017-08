Offensive gegen Falschparker

Friedrichshain-Kreuzberg.

Das Ordnungsamt hat angekündigt, konsequent gegen verkehrswidrig geparkte Fahrzeuge auf Gehwegen und Radstreifen vorzugehen. Hintergrund ist ein Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) vom Juni, der das gefordert hatte. Das entsprechende Überwachen und Ahnden stelle nunmehr einen Schwerpunkt dar, auch wenn das Umsetzen der Autos einen erheblichen Zeitaufwand bedeute, heißt es in einer Mitteilung. Allein in diesem Jahr seien bereits 60 Fahrzeuge abgeschleppt worden. Das Amt vergaß gleichzeitig nicht zu erwähnen, dass es neben der Jagd auf Falschparker auch noch für viele weitere Aufgaben zuständig ist, etwa bei der Sondernutzung von Straßenland, in öffentlichen Grünanlagen sowie beim Haus- und Nachbarschaftslärm.