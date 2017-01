Arbeitgebermesse: Gemeinwohl in der Karriere - mehr als Grün.

Die Messe für soziale, gesellschaftlich und ökologisch nachhaltige Arbeitgeber*innen.

Gemeinwohl in der Karriere präsentiert Unternehmen, welche sich für gesellschaftlichen Wandel im Sinne der Gemeinwohl-Ökonomie engagieren und die Gemeinwohl-Martix, insbesondere den Indikator/BerührungsgruppeC Mitarbeiter*innen und Eigentümer*innen – nutzen, um gelingende Beziehungen mit ihren Mitarbeiter*innen, Kooperationspartner*innen als auch Mitbewerber*innen erfolgreich zu gestalten.Gemeinwohl in der Karriere findet parallel zur Tagung „Zeit das neue Geld – vier Lösungen für ein Problem“ am 27.03.2017 in Berlin statt. Fühlt Euch eingeladen die Synergien beider Veranstaltungen für euch – Unternehmen, Vereine, Projekte - zu nutzen.Gemeinwohl in der Karriere lädt ein zum Informieren, Inspirieren, Vernetzen und Bewerben.Gemeinwohl in der Karriere - mehr als GrünDie Messe für soziale, gesellschaftlich und ökologisch nachhaltige Arbeitgeber*innen.„…es muss anders werden, wenn es besser werden soll.“ Georg Christoph LichtenbergWir zeigen, dass Wirtschaft, die sozial, gesellschaftlich und ökologisch nachhaltig ist, funktioniert, machbar und bereits Realität ist.Wir geben Dir und Deinem Unternehmen die Möglichkeit euch als nachhaltiges Unternehmen zu zeigen und mit deinen zukünftigen Mitarbeiter*innen, Kolleg*innen, Mitbewerber*innen oder Kooperationspartner*innen in Kontakt zu treten.Die Messe findet zeitgleich zur Tagung „Zeit das neue Geld – vier Lösungen für ein Problem“ statt und gibt Dir so die Möglichkeit Inspirationen für dein Unternehmen mitzunehmen und sich auch den Besucher*innen der Tagung zu präsentieren.Weitere Informationen zu den Aussteller-Bedingungen findest Du hier: