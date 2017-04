Ines Pavlou feiert zehnjähriges Bestehen des Kinderladens Amitola

Friedrichshain. Sie begann 2007 mit einem Laden an der Gärtnerstraße, zwei Jahre später folgte der Umzug in die Krossener Straße 35. Dort betreibt Ines Pavlou seither den Kinderladen und das Café Amitola.

Das Geschäft ist eine Institution im Kiez. Am 6. Mai feiert das Amitola seinen zehnten Geburtstag. Anlass für eine Bestandsaufnahme im Gespräch mit Berliner-Woche-Reporter Thomas Frey.Ich bin ganz zufrieden. Was nicht bedeutet, dass alles problemlos ist. Wir sind inzwischen das einzige Kindercafé, das in dieser Gegend überlebt hat. Dafür gibt es Gründe.Auch. Für entscheidender halte ich aber etwas anderes, was ich auch erlebe. Geschäfte wie meines werden oft als Sozialeinrichtungen wahrgenommen. Toll, dass es da einen Indoor-Spielplatz gibt. Beim Bestellen von Speisen und Getränken halten sich einige leider immer noch sehr zurück. Manche bringen sogar ihr Wasser selbst mit. Aber wir sind erst einmal ein Betrieb, der Geld verdienen muss....wegen der anderen Angeboten. Vor allem dem Verkauf von Kinderbekleidung, außerdem Workshops, wie der Keramik-Malwerkstatt oder Veranstaltungen. Von der Gastronomie allein könnte ich nicht leben. Aber gerade hier habe ich einige Mitarbeiter. Speziell auch in Richtung Inklusion.Mehr als die Hälfte meiner aktuell acht Beschäftigten. Wir sind hier wieder beim gleichen Punkt. Soziale Verantwortung funktioniert vor allem, wenn es dafür auch eine wirtschaftliche Basis gibt. Was manche Leute aber nicht verstehen. Ich habe schon Kommentare bekommen, die mir unterstellen, in meinen Augen leuchten die Dollarzeichen.Ich glaube nicht, dass das allein mit den höheren Mieten zu tun hat. Manchmal lag es auch daran, dass ein Laden zu wenig Umsatz gemacht hat. Schwierig wird es allerdings, wenn sich danach immer mehr eine gastronomische Monostruktur ausbreitet. Ich habe in dieser Richtung großes Glück. Natürlich ist meine Miete auch ziemlich üppig, aber die Eigentümerin denkt nicht in den Kategorien eines noch größeren Profits.