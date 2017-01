Friedrichshain.

Seit Jahresbeginn gibt es den Lidl-Markt an der Rigaer Straße 36-39 nicht mehr. Die Filiale musste geschlossen werden, weil dort ein neuer Wohnkomplex entstehen wird, teilte das Unternehmen mit. Lidl sei nur Mieter des Objekts gewesen. Gegen die geplante Neubebauung an dieser Stelle gibt es, ebenso wie gegenüber an der Rigaer Straße 71-73, Protest.