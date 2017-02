Motivation am Morgen

Friedrichshain-Kreuzberg.

Wie lassen sich Mitarbeiter besser motivieren und was ist dabei besonders zu beachten? Darum geht es bei einer Veranstaltung des Friedrichshain-Kreuzberger Unternehmervereins am Donnerstag, 16. Februar. Sie findet zur Frühstückszeit zwischen 8.30 und 10 Uhr im Café 100 Wasser, Simon-Dach-Straße 39, statt. Anmeldung bitte bis 14. Februar unter42 01 07 05, Fax: 42 01 07 06 oder E-Mail an vorstand@fk-unternehmerverein.de . Für Vereinsmitglieder ist die Teilnahme kostenlos, ansonsten beträgt der Preis 20 Euro.