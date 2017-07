Rewe ruft Mettwurst zurück: Bitte nicht verzehren!

BERLIN / KÖLN - ACHTUNG Berliner: Die Supermarktkette Rewe warnt vor dem Verzehr seiner Frühstücksmettwurst. Das Produkt wurde auch in der Hauptstadt verkauft. Kunden sollten die Wurst umgehend zurück bringen und nicht verzehren!



Rückgabe in allen Filialen möglich

Nach Informationen des Herstellers Gmyrek, sollen Salmonellen in einer Wurst bei Kontrollen festgestellt worden sein. Dabei handelt es sich um das folgende Produkt:. Rewe habe die betroffene Charge in seinen Filialen bereits aus den Regalen nehmen lassen. Dennoch wurde die Wurst in ganz Deutschland sowie Berlin verkauft.Rewe Kunden können die Mettwurstin den Einkaufsstätten der Kette zurückgeben. Laut Gmyrek erhalten alle betroffenen Verbraucher den vollen Kaufpreis zurück.