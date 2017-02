Richtig reden bei Krisen

Friedrichshain-Kreuzberg.

Schwierige persönliche Situationen werden oft durch falsche Kommunikation noch verschärft. Wie sich das verhindern lässt, ist Thema eines Seminars des Friedrichshain-Kreuzberger Unternehmervereins am Donnerstag, 9. Februar. Es findet von 18 bis 21 Uhr in der Glasmanufaktur von Christine Mühlhan-Korner in der Rotherstraße 2 statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 59 Euro für Vereinsmitglieder, Gäste bezahlen 89 Euro. Anmeldung bis 7. Februar unter42 01 07 05, Fax: 42 01 07 06, E-Mail: vorstand@fk-unternehmerverein.de