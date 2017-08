RTL2 "Nachrichtenjournal" wird nach 15 Jahren eingestellt

BERLIN / UNTERFÖHRING - Aus Berlin kommen täglich die RTLII News. Hier sitzen auch die Mitarbeiter, die das legendäre "Nachrichtenjournal" am Sonntag produzieren. Das wöchentliche Magazin wird Ende des Jahres eingestellt. Was bedeutet dies für das Hauptstadtstudio?

Keine Entlassungen, verspricht RTLII

News bei Privatsendern sind so eine Sache. Sie sind teuer und dürfen nicht mit Werbung unterbrochen werden. Mediengruppen wie ProSiebenSat.1 oder RTL müssen einen gewissen Anteil an Nachrichten auf bestimmten Kanälen bringen, da ihnen sonst die Lizenz für ein Vollprogramm aberkannt wird. RTLII leistete sich seit 15 Jahren zusätzlich das "Nachtjournal", welches immer Sonntag zu sehr später Stunde lief. Seine Quoten waren zuletzt mickrig, der Ruf aber gut.Nun ist zum Jahresende Schluss. Wie der Sender mitteilte, werde man nach mehr als 15 Jahren den Nachrichtenrückblick ab Januar 2018 nicht mehr ausstrahlen. Wie das Medienmagazin dwdl.de einen Sprecher weiter zitierte, soll es aber keine Entlassungen geben. "Die RTL II-Kollegen, die aktuell für das Nachrichtenjournal tätig sind, werden ab Januar komplett für die RTL II News tätig sein." Die Beiträge für die RTLII Nachrichten kommen zum größten Teil von einer eigenen Redaktion in Berlin . Gut zu wissen, dass diese vollzählig bleibt.