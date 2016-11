Sammlerbörse im Ostbahnhof

Friedrichshain.

Am Sonntag, 20. November, findet in der Haupthalle und Passage des Ostbahnhofs die Sammlerbörse am Totensonntag statt. Angemeldet haben sich 85 Aussteller, sowohl professionelle Händler als auch Privatpersonen. Ihr Angebot reicht von Ansichtskarten, Briefmarken und Münzen über alte Fotos bis zu historischen Wertpapieren und weiteren Zeitzeugnissen. Geöffnet ist zwischen 9 und 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen finden sich auch unter www.oldthing.de