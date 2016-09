Schutz vor Hackern

Friedrichshain-Kreuzberg.

Der Friedrichshain-Kreuzberger Unternehmerverein und die Berliner Volksbank laden am Donnerstag, 13. Oktober, zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „Live Hacking“ ein. Sie findet von 9 bis 11 Uhr im NH Hotel, Landsberger Allee 26-32, statt. Ein IT-Spezialist zeigt, wie Sicherheitsbarrieren im Netz überwunden werden können und erklärt, auf welche Weise sich solche Angriffe verhindern lassen. Anmeldungen sind bis 6. Oktober möglich. Entweder unter42 01 07 05, per Fax unter42 01 07 06 oder per Mail unter vorstand@fk-unternehmerverein.de . Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl werden die Plätze in der Reihenfolge des Eingangs vergeben.