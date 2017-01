Tagung Zeit - das neue Geld vier Lösungen für ein Problem

…es muss anders werden, wenn es besser werden soll.“ Georg Christoph Lichtenberg



Dies betrifft unser Finanz- und Wirtschaftssystem, unser Zusammenleben in dieser Gesellschaft und den Umgang mit unseren Ressourcen.



Die Tagung „Zeit - das neue Geld“ gibt vier Lösungen auf ein drohendes Bargeldverbot, Finanz- und Wirtschaftskrise, auf fehlende Liquidität in Projekten und Unternehmen, auf leere Kassen in Gemeinden, Städten und Ländern als auch auf Perspektivlosigkeit der Politik.Christian Felber: "Geld - die neuen Spielregeln für ein öffentliches Gut"Tobias Plettenbacher: "Ohne Moos nix los? Zeit - das neue Geld."Grit Hallal: "Regiowirtschaft und Gemeinwohl-Ökonomie - zwei Seiten einer Medaille"Bea Hackbarth: "Gib & Nimm - Nachbarschaftshilfe macht Potentialentfaltung möglich"Am Nachmittag hast Du Gelegenheit gemeinsam mit den Impulsgeber*innen erste Schritte in vier Workshops zu gestalten, um Deine Inspiration, Dein Projekt auf den Boden, in die Realität zu bringen bzw. in deine Vorhaben zu integrierenweitere Infromationen und Tickets erhältst Duoder per mailzeit@lernsinn.com