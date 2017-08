Wenn Mago Wurst verkauft: Nicht immer lecker!

Einmal-Handschuhe sinnlos

Frischer Kartoffelsalat immer hinten

Eines vorweg: Es handelt sich bei der RechercheWursttheke. Nur diese einzige Mago-Filiale steht hier in der Kritik. Aber diese Filiale ist eben auch stark besucht und in einem belebten Einkaufscenter. Hier kaufen am Tag weit über 100 Menschen Würstchen, Aufschnitte und Feinkostsalate. Deshalb ist das auch ein wichtiges Thema. Der Autor bekam einen anonymen Hinweis, dass sich die Bedienung nicht immer sehr sorgfältig bei der Umsetzung von Hygienevorschriften verhalten soll. So legte ich mich auf die Lauer.Der Mitarbeiter von Mago trug zwar Einmal-Handschuhe, was vorbildlich war. Allerdings machen die nur dann Sinn, wenn man sie auch auszieht beim abkassieren. Es kann bestätigt werden, dass in einem Fall mit den Wursthandschuhen Geld gezählt und weiter gearbeitet wurde. Auch beobachtet: Der Salat aus den Schüsseln wurden nach etwa zwei Stunden in eine andere Schüssel umgefüllt. Es sah so aus, als ob der Salat frisch geholt wurde; es kann den Eindruck suggerieren, dass dieser gerade zubereitet wurde. Das warder Fall. Dem Endverbraucher sollte an einer Theke kenntlich gemacht werden, wann der Salat wirklich hergestellt wurde. Leider muss ebenso festgehalten werden: Zum Feierabend hin wurde ein Salat durchgerührt, damit er frischer aussah.Ebenfalls wurde bemerkt, dass Mago Kartoffelsalat, der kurz vor dem Ablauf stand, nach vorne räumte (Bild 2). Gut, diesen "Trick" wenden auch die Supermärkte an. Frisches steht meist immer hinten. Dem Traditionsunternehmen soll hier nicht Unrecht getan werden. Mago hat einen guten Ruf. Aber die Recherche offenbart ein Problem in der Branche: Die Zahl der Aushilfen, insbesondere Minijobber, nehmen drastisch in der Fleischerei und Bäckerei zu. Der Nachwuchs fehlt und oft muss auf nicht ausgebildetes Fachpersonal zugegriffen werden. Es ist also nicht unbedingt mutwillig, was das besagte Personal in der einen Filiale tat. Trotzdem sollte Mago neue Mitarbeiter und das Stammpersonal noch einmal mehr sensibilisieren.Hinweis: Die Filiale wurde zum Schutz des Personals in diesem Artikel nicht genannt. Die Aufnahmen sind ausschließlich im Rahmen einer journalistischen Tätigkeit als Beweismittel gefertigt worden.