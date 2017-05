Exkursion zu den Gartenvögeln

Berlin: Johanneskirche Frohnau |

Frohnau. Im Rahmen der Vogelzählung „Stunde der Gartenvögel“ bietet der Naturschutzbund Deutschland drei zweistündige Exkursionen in Frohnau an. Treffpunkt ist jeweils die Johanneskirche am Zeltinger Platz. Die erste beginnt am Freitag, 12. Mai, um 18 Uhr, die zweite am Sonnabend, 13. Mai, um 10 Uhr und die dritte am Sonntag, 14. Mai, ebenfalls um 10 Uhr. Die Teilnahme kostet fünf Euro, Kinder müssen nichts bezahlen. CS