Tresor zu schwer für Einbrecher

Frohnau.

Einem Polizeibeamten außer Dienst ist es zu verdanken, dass drei mutmaßliche Einbrecher am 30. September festgenommen werden konnten. Der Polizeioberkommissar sah kurz vor 22 Uhr, wie drei Männer in der Straße Am Querschlag einen Tresor in ein Auto verladen wollten. Das Trio gab plötzlich das Vorhaben auf, stieg in den Wagen ein und fuhr los. Der Polizeibeamte informierte seine Kollegen und nahm die Verfolgung auf. An der Auffahrt zur BAB 111 Hermsdorfer Damm/Waidmannsluster Damm stoppten die alarmierten Polizisten das Fahrzeug. Die drei Tatverdächtigen, zwei 37-Jährige und ein 42-Jähriger, wurden festgenommen. Das Auto, in dem sich Einbruchswerkzeuge, Geld und Schmuck befanden, wurde sichergestellt. Ob die Beute aus einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Frohnau stammt, ist Gegenstand der Ermittlungen.