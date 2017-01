Beethoven und Bartholdy

Frohnau.

Mit einem romantischen Musikprogramm gastieren die Violonistin Natalia Prishepenko und der Pianist Zhore Sargsyan am Sonntag, 12. Februar, um 16 Uhr im Centre Bagatelle in der Zeltinger Straße 6. Sie spielen Sonaten von Ludwig van Beethoven, Philipp Scharwenka und Felix Mendelssohn Bartholdy. Der Eintritt zum Konzert kostet 15 Euro, Mitglieder des Kulturzentrums zahlen zehn, Kinder sechs Euro. Karten gibt es unter86 87 01 668 oder per E-Mail an kartenvorbestellung@centre-bagatelle.de