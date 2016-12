Happy mit denDisharmonists

Frohnau.

Nicht nur Weihnachtliches singen die „Happy Disharmonists“ am Sonntag, 11. Dezember, um 18 Uhr im Centre Bagatelle in der Zeltinger Straße 6. Das Ensemble unter der Leitung von Carsten Gerlitz präsentiert Chormusik in eigenen Arrangements, mit viel Pop, Humor und Spaß – aber ohne Lametta. Der Eintritt zum Konzert „Happy X-Mas“ kostet 15 Euro, Vereinsmglieder und Studenten zahlen zehn, Kinder sechs Euro. Karten gibt es unter868 70 16 68 oder per E-Mail an: kartenvorbestellung@centre-bagatelle.de