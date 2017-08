"Honig im Kopf" in der Kirche

Berlin: Evangelische Kirchengemeinde Frohnau |

Frohnau. Der Zusammenschluss „Demenzfreundliche Kommune Reinickendorf“ lädt am Mittwoch, 23. August, von 15 bis 18 Uhr zur Vorführung des Films „Honig im Kopf“ in der Evangelischen Kirchengemeinde Frohnau, Zeltinger Platz 18. An die kostenlose Filmvorführung schließt sich ein Gespräch an. In dem Film von Til Schweiger mit Dieter Hallervorden entführt ein junges Mädchen seinen dementen Großvater nach Venedig. CS