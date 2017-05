Klassik auf dem Violoncello

Frohnau.

Werke von Schostakowitsch, Brahms und Rossini stehen auf dem Programm eines Konzerts am Freitag, 19. Mai, um 19.30 Uhr im Centre Bagatelle in der Zeltinger Straße 6. Es musizieren Simone Drescher am Violoncello und Pianistin Tamami Toda-Schwarz. Der Eintritt zum Konzert kostet 15 Euro, Mitglieder und Studenten zahlen zehn, Kinder sechs Euro. Tickets und Informationen gibt es unter868 70 16 68 und kartenvorbestellung@centre-bagatelle.de