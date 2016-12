Klassik im und fürs Kulturhaus

Frohnau.

Mit einer Benefizmatinée gastiert das Tilia-Quartett der Staatsoper Berlin am Sonntag, 18. Dezember, um 11 Uhr im Centre Bagatelle in der Zeltinger Straße 6. Eva Römisch, Johanna Helm, Andreas Jentzsch und Wolfgang Hinzpeter spielen Werke von Mozart, Brahms und Webern. Bereits zum siebenten Mal musiziert das Streichquartett zugunsten des Frohnauer Kulturhauses. Karten kosten 15 Euro, Mitglieder und Studenten zahlen zehn, Kinder sechs Euro. Tickets gibt es unter86 87 01 668 oder per E-Mail: kartenvorbestellung@centre-bagatelle.de