Klavierabend zum Jahresende

Frohnau.

Einigen Frohnauern dürfte Marco Fatichenti kein Unbekannter sein, gastierte der Pianist doch schon einmal gemeinsam mit dem Geiger Giovanni Guzzo im Centre Bagatelle. Nun lädt er zu einem Solo-Klavierabend in die Gartenstadt ein: Werke von Robert Schumann, Frédéric Chopin, Claude Debussy und Enrique Granados spielt er am Freitag, 30. Dezember, um 18 Uhr im Kulturhaus in der Zeltinger Straße 6. Der Eintritt kostet 15 Euro, Mitglieder und Studenten zahlen zehn, Kinder dürfen zum Ticketpreis von sechs Euro lauschen. Kartenbestellungen unter868 70 16 68 oder kartenvorbestellung@centre-bagatelle.de