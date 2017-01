Konzert fürs Kulturzentrum

Frohnau.

Ein Benefizkonzert mit Masterstudenten der Universität der Künste und ihrem Professor Mark Gothoni erklingt am Sonntag, 15. Januar, um 11 Uhr im Centre Bagatelle in der Zeltinger Straße 6. Auf dem Programm stehen Werke von Mozart und Beethoven sowie kleinere Stücke für Geigen und Klavier. Karten kosten 15, für Mitglieder zehn und für Kinder sechs Euro. Am Nachmittag ab 16 Uhr lädt dann die Musikschule Reinickendorf zu einem Fachgruppenkonzert der Streichinstrumente ein. Dazu ist der Eintritt frei. Reservierungen für beide Veranstaltungen unter868 70 16 68 oder kartenvorbestellung@centre-bagatelle.de