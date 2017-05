Lesung aus "Muldental"

Frohnau.

Zum nächsten Literarischen Salon lädt das Centre Bagatelle am Donnerstag, 1. Juni, ab 19.30 Uhr in die Zeltinger Straße 6 ein. Zu Gast ist Daniela Krien, die aus ihrem Buch „Muldental“ vorliest. Das Muldental mit seinen alten Alleen und halb verlassenen Dörfern ist nur auf den ersten Blick idyllisch. Dahinter tun sich Abgründe der ostdeutschen Provinz auf, die Daniela Krien in ihrem Roman subtil auslotet. Aude Boucher spielt zwischendurch auf der Gitarre. Der Eintritt kostet zehn, für Mitglieder acht Euro. Kartenbestellung unter868 70 16 68 und kartenvorbestellung@centre-bagatelle.de