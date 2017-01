Odessa Express stoppt in Frohnau

Frohnau.

„Odessa Express“ nennt sich ein Gemeinschaftsprojekt des „Trio Scho“ mit dem Trompeter Semjon Barlas – am Sonntag, 22. Januar, um 11 Uhr hält der Express im Centre Bagatelle in der Zeltinger Straße 6. Die in Berlin lebenden Musiker aus der Ukraine und Russland spielen eigene „Russa Nova“ und Lieder aus Europa, die in vielen Sprachen und in eigenen Arrangements erklingen. Der Eintritt zum Konzert kostet 15 Euro, Mitglieder des Kulturzentrums und Studenten zahlen zehn, Kinder sechs Euro. Kartenbestellung unter868 70 16 68 oder kartenvorbestellung@centre-bagatelle.de