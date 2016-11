Romantisches Saxophon

Frohnau.

Unter dem Titel „Das romantische Saxophon“ erklingt am Sonnabend, 26. November, um 18 Uhr ein Konzert im Kulturhaus Centre Bagatelle in der Zeltinger Straße 6. Zu Gast ist eine der versiertesten klassischen Saxophonistinnen, Asya Fateyeva. Begleitet wird sie von Valeriya Myrosh am Klavier. Gemeinsam spielen die Virtuosinnen Werke von Felix Mendelssohn, Robert Schumann und Johannes Brahms. Der Eintritt zur Veranstaltung kostet 15 Euro, Mitglieder und Studenten zahlen zehn, Kinder sechs Euro. Kartenbestellung unter868 70 16 68 oder kartenvorbestellung@centre-bagatelle.de