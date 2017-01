Rotkehlchen hilft Rotkäppchen

Frohnau.

„Rotkäppchen“ – ein altes Märchen im zeitgemäßen Musical-Gewand präsentiert das PuppenMusikTheater Zauberton am Sonnabend, 21. Januar, um 15 Uhr im Centre Bagatelle in der Zeltinger Straße 6. Zur Geschichte: Als Rotkäppchen durch den Wald zur kranken Oma läuft, begegnet ihm der hungrige Wolf, der dem Mädchen erst einmal den Kuchen wegfrisst, der für die Großmutter bestimmt war. Dann schickt er Rotkäppchen noch tiefer in den Wald, damit es als Ersatz ein paar Pilze sucht – und er Zeit gewinnt, selbst die Oma zu besuchen und aufzufressen. Diesen bösen Plan belauscht der kleine Frosch Quakelovinoquak, der auch im Wald wohnt. Er beschließt zu helfen und bittet das Rotkehlchen, die Großmutter zu warnen ... Geeignet ist das Musical für Kinder im Alter ab drei Jahren, Dauer: circa 45 Minuten. Textbuch, Puppenbau, Arrangements und Kompositionen stammen von Jens-Peter Kruse. Karten kosten für Kinder und Mitglieder sechs, für Erwachsene acht Euro, Vorbestellung unter868 70 16 68 und oder kartenvorbestellung@centre-bagatelle.de