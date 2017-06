Berlin: S-Bahnhof Frohnau |

Frohnau. Wer den zweistündigen Spaziergang „Frohnaus Blaue Augen und Frohnaus Gärten und Häuser“ am 17. Juni verpasst hat, kann die gleiche Veranstaltung am Sonnabend, 24. Juni, nachholen. Der vom Bürgerverein Frohnau veranstaltete Spaziergang beginnt um 15 Uhr an der Brücke des S-Bahnhofs Frohnau. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Spaziergänge gehören zum Rahmenprogramm der Internationalen Gartenausstellung Berlin. CS