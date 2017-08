Spaziergang und Lesung mit Musik

Berlin: S-Bahnhof Frohnau |

Frohnau. Zwei Veranstaltungen in Frohnau stehen am kommenden Wochenende im Zeichen der Internationalen Gartenausstellung. Der Bürgerverein Frohnau lädt am Sonnabend, 26. August, zum Spaziergang "Frohnaus Blaue Augen und Frohnaus Gärten und Häuser". Die kostenfreie zweistündige Tour beginnt um 15 Uhr an der Brücke des S-Bahnhofs Frohnau. Werner Dahlheim liest am Sonntag, 27. August, um 11 Uhr im Centre Bagatelle, Zeltinger Straße 6, aus dem Werk "Die Wendungen/Entwicklungen der Gartenkunst von der Antike bis in die Neuzeit". Musikalisch begleitet wird er von der Gruppe La Meraviglia. Der Eintritt kostet zehn Euro. CS