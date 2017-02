Trompete trifft auf Klavier

Frohnau.

Beide beherrschen ihre Instrumente meisterhaft: Trompeter Ack van Rooyen und Pianist Wolfgang Köhler sind am Donnerstag, 2. März, um 19.30 Uhr zu Gast im Kulturzentrum Centre Bagatelle in der Zeltinger Straße 6. Die Musiker kennen sich seit vielen Jahren und haben schon in den unterschiedlichsten Formationen miteinander gespielt – das Duoprojekt liegt ihnen aber besonders am Herzen. Denn beide eint die große Liebe zum „Great American Songbook“, das sie auszugsweise in ihrem Programm präsentieren. Der Eintritt zum Konzert kostet 15 Euro, für Mitglieder und Studenten zehn, für Kinder sechs Euro. Kartenbestellung unter868 70 16 68 oder per E-Mail an kartenvorbestellung@centre-bagatelle.de