Berlin: Weihnachtsmarkt in Frohnau |

Frohnau. Bis zu 140 ausgewählte Künstler und Kunsthandwerker verwandeln die Gartenstadt Frohnau am zweiten Advent in ein Paradies für schöne, verrückte, nützliche und außergewöhnliche Geschenkideen. Die Besucher finden eine Vielfalt an hochwertigen Präsentationen wie Malerei, Grafik, Illustration, Papierdesign, handgefertigte Taschen, Schmuckkreationen, Puppen und Teddys, allerlei fürs Kinderzimmer aus Holz und Stoff, Tisch- und Bettwäsche aus Naturfasern, Jacken und Schals aus handgewebter Seide und feiner Wolle, große Skulpturen aus Keramik, zartes Porzellan, Lichtobjekte, Holzdesign als auch weihnachtliche Dekoration in allen Variationen. Geöffnet hat der Kunsthandwerkliche Weihnachtsmarkt auf dem Zeltinger Platz am Sonnabend, 3., und Sonntag, 4. Dezember, jeweils von 11 bis 18 Uhr. my