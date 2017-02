Wer legt das schönste Ei?

Frohnau.

„Das schönste Ei der Welt“ heißt ein Kinderstück des Figurenensembles TheaterGeist Berlin, das am Sonntag, 26. Februar, um 15 Uhr im Centre Bagatelle in der Zeltinger Straße 6 zu erleben ist. In der Geschichte geht’s um drei Hühner und die alles entscheidende Frage: Wer ist die Schönste? Weil der König befindet, dass wahre Schönheit von innen kommt, geht es nicht ums hübscheste Federkleid oder den stolzesten Kamm. Vielmehr soll der Titel jener gebühren, die das schönste Ei legt... Geeignet ist das Stück für Mädchen und Jungen im Alter ab drei Jahren, Karten kosten sechs Euro für Kinder und Mitglieder, Erwachsene zahlen acht Euro. Tickets gibt es unter868 70 16 68 und per E-Mail an kartenvorbestellung@centre-bagatelle.de