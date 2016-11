Berlin: Vitanas Senioren Centrum Frohnau |

Frohnau. Zum traditionellen Adventsbasar lädt am Freitag, 25. November, ab 14.30 Uhr das Vitanas Senioren Centrum Frohnau in die Welfenallee 37-43 ein. Neben einem vorweihnachtlichen Programm gibt es Deko- und Geschenkartikel, Pizza aus dem Steinofen, Kakao plus Glühwein. Familien, Freunde und Nachbarn sind herzlich willkommen, der Eintritt ist frei. Infos gibt es unter 40 63 91 01. bm