In Wäsche vor unserer Zeit

Berlin: Centre Bagatelle |

Frohnau. Einen Antik-Wäschemarkt mit Kaffee und Kuchen veranstaltet am Sonntag, 5. Februar, von 11 bis 16 Uhr das Centre Bagatelle in der Zeltinger Straße 6. Sticktücher, Küchentextilien, Leibchen, Bettwäsche, Spitze und Co – wer alte aber gut erhaltene Stoffe in Schrank und Schubläden findet, bietet sie dort zum Verkauf, ein großer Teil des Erlöses kommt dem Kulturzentrum zugute. Auch das eine oder andere Kleidungsstück aus der Zeit vor 1930 zählt zum Angebot. Gäste sind herzlich willkommen, der Eintritt ist frei. bm