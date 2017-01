Kleidertrödel in der Kirche

Berlin: Centre Bagatelle |

Frohnau. Klamotten shoppen für den guten Zweck heißt es im Februar in der Johanneskirche. Der Kleidertrödelmarkt hat gepflegte Secondhand-Mode im Angebot – für Frau, Mann und Kind. Zur Stärkung zwischendurch gibt’s Bratwurst, Kaffee und Kuchen. Der Erlös aus dem Verkauf geht zu Teilen an den Kältebus der Berliner Stadtmission, den Obdachlosentreff in Charlottenburg, die Christoffel Blindenmission und die Seniorenarbeit der Johannes-Gemeinde. Zeit: 18. Februar von 10 bis 16 Uhr und 20. Februar von 16 bis 20 Uhr in der Kirche am Zeltinger Platz 18. Infos unter 401 20 33. bm