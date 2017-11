Tag der offenen Schultür

Berlin: Hans-Carossa-Gymnasium |

Gatow. Das Hans-Carossa-Gymnasium öffnet am Sonnabend, 25. November, seine Schultüren für Eltern und künftige Gymnasiasten. An mehr als 30 Stationen wird informiert, experimentiert, debattiert und degustiert. Lehrer führen durchs Schulhaus, auf Wunsch auch in englischer Sprache. Der Tag der offenen Tür beginnt um 10 Uhr und endet gegen 13 Uhr. Das Hans-Carossa-Gymnasium ist eine fünfzügige, offene Ganztagsschule und befindet sich Am Landschaftspark Gatow 40. Das moderne Schulhaus ist naturwissenschaftlich ausgestattet, hat eine Mensa, einen Schulgarten und eine Schüler-Bibliothek. Im Unterricht wird weitgehend mit interaktiven Whiteboards gearbeitet, alle Klassenräume verfügen über Internet-Anschluss. Schwerpunkte liegen inhaltlich in den Naturwissenschaften und Sprachen. Die Nachmittagsbetreuung deckt auch die Lern- und Begabtenförderung, die Freizeitgestaltung und Projektarbeit ab. uk