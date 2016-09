Arbeitskreis lädt zur Herbstwoche in Gatow: Waldführung und Erntedank

Gatow. Der Arbeitskreis Gatow lädt alle interessierten Bürger ein zur 18. Gatower Herbstwoche, die noch bis zum 2. Oktober Veranstaltungen bereithält.

Alle Veranstaltungen sind kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ein Rundgang über den Golfplatz Gatow mit Bernhard Neumann beginnt am 24. September um 14 Uhr, Treffpunkt ist die Terrasse des Clubhauses, Sparnecker Weg 100 (Zufahrt nur über Ritterfelddamm). Der Rundgang dauert zwei Stunden. Ebenfalls zwei Stunden lang geht es am 25. September ab 15 Uhr über die Baumschule des Arbeitskreises Gatow, Treffpunkt ist das Straßenende vor dem SC Gatow, Weiter Blick 48.Revierförster Frank Fielicke bricht am 26. September um 17 Uhr zu einer Abend- und Nachtwanderung durch den Gatower Forst auf. Treffpunkt ist die Bushaltestelle Breitehornweg. Auch diese Führung dauert zwei Stunden.Einen „Reanimations Refresh-Kurs“ inklusive Defibrillator-Training bietet Dorfarzt Dr. Jens Langer am 28. September um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Plivierstraße 3, an.Das Thailändisch-Buddhistische Waldkloster stellt sich am 1. Oktober um 16 Uhr im Breitehornweg 1a vor. Ein Erntedankgottesdienst wird am 2. Oktober um 10 Uhr in der Dorfkirche, Alt-Gatow 34, gefeiert. Der Landschaftspflegeverband Spandau feiert schließlich, ebenfalls am 2. Oktober, von 10 bis 17 Uhr beim Fort Hahneberg sein Erntedankfest (Zugang von der Heerstraße, Ecke Bergstraße).