Basar mit Weihnachtsatmosphäre im Golf-Club

Gatow. Zum winterlichen Basar lädt der Berliner Golf Club Gatow am 20. November ein. Diverse Aussteller sind vor Ort. Für Kinder gibt es Spiel und Spaß.

Auf dem „Winterlichen Basar“ können die Besucher einiges entdecken. Immerhin bieten 23 Aussteller ihre Produkte feil – von süßen Törtchen, Gewürzen, Marmeladen oder Olivenöl, Antiquitäten, Schmuck, Handgemachtes oder Mode ist alles dabei. Weihnachtsgrußkarten, Geschenkideen, Kosmetik und kulinarische Köstlichkeiten können erworben werden. Auch einige Künstler stellen sich mit ihren Arbeiten vor. Für Kinder gibt es Spiel und Spaß, für die Erwachsenen eine große Tombola. Wer Lust hat, kann an einem geführten Spaziergang über den weitläufigen Golfplatz teilnehmen und den Club näher kennenlernen.Der Berliner Golf Club Gatow versteht sich als familiärer Club. Er steht jedem offen, der Golf spielen will, insbesondere jungen Erwachsenen wird der Zugang erleichtert. Die Trainingsprogramme sind altersgemäß und eigene Turniere gehören zur Club-Tradition.Der Basar ist von 11 bis 17 Uhr auf dem Gelände des Golf Clubs am Sparnecker Weg 100 geöffnet. Kontakt:365 00 06. Mit dem Basar wird das "Jona's Haus" unterstützt, das sich um sozial benachteiligte Kinder in Staaken kümmert.