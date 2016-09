Begegnungen auf Gemeindefest

Berlin: Evangelische Kirchengemeinde Kladow |

Kladow. Die Evangelische Kirchengemeinde Kladow richtet am 24. September von 12 bis 17 Uhr ein Begegnungsfest für Ehrenamtliche, Nachbarn und Flüchtlinge in ihren Räumlichkeiten am Kladower Damm 369 aus. In Gatow/Kladow gibt es inzwischen fünf Flüchtlingsunterkünfte, die von unterschiedlichen Betreibern betreut werden. Aus diesem Grund hat sich in der Region ein Willkommensbündnis zusammengefunden, das sich bemüht, die Lage der Flüchtlinge aus verschiedenen Regionen dieser Erde zu verbessern. Die evangelische Kirchengemeinde Kladow wurde angesprochen, ob sie ein Begegnungsfest ausrichten könne. Dabei ist die Idee entstanden, das jährlich stattfindende Gemeindefest mit dem Begegnungsfest zu verbinden. Dabei gibt es ein Kulturprogramm, Informationen über die Unterkünfte und kulinarische Köstlichkeiten. Um 17 Uhr beginnt in der Dorfkirche ein ökumenischer Gottesdienst. CS