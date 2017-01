Es wir schottisch in der Remise

Gatow.

Alle Freunde Schottlands sind zur „Robert Burns Night“ in die Remise Gatow geladen. Der schottische Nationalfeiertag wird am 28. Januar bereits zum 10. Mal in Gatow gefeiert und zwar mit Piper, Haggis, Schottischer Lyrik, Dudelsackmusik, Whisky-Verkostung und schottischen Spielen. Die Teilnahmegebühr inklusive Menü beträgt pro Person 25 Euro. Der Erlös wird der Berliner Bahnhofsmission gespendet. Der schottische Abend beginnt um 18 Uhr in der Remise Gatow, Buchwaldzeile 45. Anmeldung unter361 91 43 oder per Mail an info@die-blumenkatze.de