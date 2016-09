Berlin: Dorfkirche Gatow |

Gatow. In Gatow wird am 25. September wieder gewandert. Die Gemeindewanderung findet bereits zum fünften Mal statt. Diesmal geht es über eine Strecke von acht Kilometern. Treffpunkt ist am Gemeindehaus der Dorfkirche Gatow in Alt Gatow 32. Los geht es um 11 Uhr. Ende ist gegen 14.30 Uhr. uk