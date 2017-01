Berlin: Gatower Remise |

Gatow. Zur Lesung aus „Kinder aller Länder“ von Irmgard Keun und Joseph Roth sind am 15. Januar alle interessierten Spandauer in die Gatower Remise eingeladen. Es lesen der Profi-Bauchredner Sascha Grammel und seine Puppen. Beginn ist um 17 Uhr an der Buchwaldzeile 45. Der Eintritt kostet fünf Euro. uk