K.u.K.-Musik und preußische Märsche

Gatow. Die Gatower Remise, Buchwaldzeile 45, feiert am 29. Oktober ab 18 Uhr den Besuch zweier Kaiser 1889 in Gatow.

Damals trafen sich Kaiser Franz-Josef von Österreich-Ungarn und der deutsche Kaiser Wilhelm II. zu einem gemeinsamen Truppenmanöver in den Gatower Feldern. Als "Feldherrenhügel" diente der Windmühlenberg. Ein gemeinsamer Gottesdienst in der Kirche beschloss das Ereignis.In der Remise spielt das Orchester "Krystall" Musik der k.u.k-Zeit, zusammen mit Zigeunermusik und preußischen Märschen. Der Eintritt inklusive österreichisch-ungarischen Essens kostet 15 Euro. Es wird um Anmeldung gebeten unter361 91 43 oder per E-Mail unter kontakt@remise-gatow.de