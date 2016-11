Remise Gatow mit Märchenstunde

Berlin: Gatower Remise |

Gatow. Der Verein „Dorfhaus Gatow“ lädt am 1. Advent zur großen Märchenstunde ein. Jakobine und der Weihnachtsmann vom alten Gatower Weihnachtsmarkt erzählen Geschichten aus der Weihnachtszeit für Groß und Klein. Los geht es am 27. November um 16.30 Uhr bei freiem Eintritt in der Remise Gatow an der Buchwaldzeile 45. Es wird für die Berliner Stadtmission gesammelt. Am 3. Dezember stehen „Diven im Duett“ auf der Bühne. Zwei amerikanische Opernsängerinnen singen Sopran und Mezzo-Sopran. Beginn ist um 17.30 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro. Veranstaltungsort ist auch hier die Remise Gatow. uk