Venezianischer Karneval

Gatow.

Magisch und mystisch wird es am 19. Februar in der Remise Gatow. Unter dem Motto „Wenn die Gondeln Trauer tragen“ lässt der Verein Dorffhaus Gatow den uralten venezianischen Karneval wiederaufleben. Es gibt Geschichten und Live-Musik von Vivaldi und Offenbach und eine Feuer-Show. Der Eintritt inklusive eines Tellers mit venezianischen Spezialitäten kostet 20 Euro. Reservierungen unter361 91 43 oder0162/ 829 20 62 oder per E-Mail an kontakt@remise-gatow.de . Der Karneval beginnt um 18 Uhr in der Remise an der Buchwaldzeile 45.