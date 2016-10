Vortrag über den Roten Baron

Kladow.

Im Militärhistorischen Museum Flugplatz Berlin-Gatow, Am Flugplatz Gatow 33, spricht der Historiker Dr. Joachim Castan am 10. November um 18 Uhr über das Thema "Der Rote Baron: Die ganze Geschichte des Manfred von Richthofen". Castan ist Autor einer Richthofen-Biographie. Das Museum richtet einen Shuttleservice ein. Die Fahrzeuge starten um 16.45 und um 17.15 Uhr vom Ritterfelddamm, Ecke Am Flugplatz Gatow zum Veranstaltungsort. Der Eintritt ist frei, es wird um Anmeldung gebeten unter36 87 26 01 oder info@mhm-gatow.de