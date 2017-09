Café Südwind offen für alle

Berlin: Evangelische Kirchengemeinde Kladow |

Gatow/Kladow.

Die Evangelische Gemeinde Kladow und das Willkommensbündnis Gatow/Kladow haben ein wöchentliches Begegnungscafé eröffnet. Dort können Nachbarn mit Bewohnern der Flüchtlingsunterkunft am Waldschluchtpfad und anderen Flüchtlingen, die in Spandau leben, ins Gespräch kommen. Auch Ehrenamtliche und ihre Paten finden dort einen regelmäßigen Treffpunkt. Dazu gibt es Kaffee, Tee und Gebäck. Wer Ideen, Vorschläge oder Hilfsangebote hat, ist ebenfalls willkommen. Das Café Südwind ist jeden Dienstag von 15 bis 18 Uhr geöffnet und zwar im Kirschgarten des Gemeindehauses der Evangelischen Kirche in Alt Kladow am Kladower Damm 369, direkt an der Bushaltestelle Alt-Kladow.