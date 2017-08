Feiern und Beten unterm Blätterdach: Spandauer Waldgottesdienst in Gatow

Gatow. Am Sonntag, 3. September, um 11 Uhr beginnt der Gottesdienst auf der Wiese der Försterei Gatow, Kladower Damm 148.

Weitere Informationen gibt es unter www.spandau-evangelisch.de

Da an diesem Tag der Diakonie-Sonntag gefeiert wird, werden im Gottesdienst besonders die diakonisch tätigen Menschen und Initiativen in Spandau gewürdigt. Als Gastpredigerin dabei ist Barbara Eschen, Direktorin der Diakonie Berlin-Brandenburg. Nach dem Gottesdienst beginnt ein buntes Fest mit Musik, Essen und Trinken und Baumklettern für Kinder. Zudem gibt es eine Waldführung, bei der auch ein Baum gepflanzt wird.Den Gottesdienst feiern alle 18 Evangelischen Kirchengemeinden Spandaus gemeinsam als „7. Spandauer Sommergottesdienst“. Die Idee für einen Waldgottesdienst wurde vor drei Jahren von Pfarrer Mathias Kaiser und Förster Frank Fielicke für die Kirchengemeinde Gatow entwickelt.Achtung: Bei Regen finden Gottesdienst und Fest in der Gatower Dorfkirche und dem Gemeindehaus, Alt-Gatow 32, statt.